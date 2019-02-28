مكافحة المخدرات: تدمير 29 مزرعة مخدرات بأبورديس

جنوب سيناء- فايزة مرسال

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة سيناء، حملة مكبرة بجنوب سيناء، لإبادة مزارع المخدرات، برئاسة العميد مفيد فوزى رئيس مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء .

كانت تعليمات وزارة الداخلية، ومدير أمن جنوب سيناء، بضررة القيام بحملات مكثقفة للقضاء على زراعات المخدرات بالمناطق الجبلية الواعرة بمدن جنوب سيناء، وضبط القائمين على هذه المزراع، قبل حصادها وترويجها على متعاطى المواد المخدرة .

وبناء على تلك التعليمات، تم تشكيل حملة مكبرة ضمت المقدم إسلام حافظ مفتش مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء، والرائد أحمد شوقى مفتش منطقة السويس لمكافحة المخدرات، والرائد محمد يونس رئيس مباحث قسم شرطة أبورديس، ومعاونية الرائد اسامة صالح معاون مباحث القسم، والنقيب على شحاتة معاون مباحث القسم، ورجال القوات المسلحة والامن المركزى .

وتمكنت الحملة، من تدمير 24 مزرعة أفيون، بمساحة 7افدنة و7 قراريط، وتدمير 5 مزراع قنب بمساحة 2 فدان، كما تمكنت الحملة من من تدمير 3 مناشر بانجو بلغ وزنهم 1طن، وذلك بمنطقة الندية البيضا بمدينة أبورديس.