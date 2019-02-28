video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر تدعو إلى تعزيز الجهود العربية لتحقيق الرعاية الصحية للمواطنين

الخميس، 28 فبراير 2019 12:24 م
مصر تدعو إلى تعزيز الجهود العربية لتحقيق الرعاية الصحية للمواطنين وزيرة الصحة هالة زايد
أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، أهمية تعزيز الجهود العربية من أجل تحقيق الرعاية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.
وأبدت وزيرة الصحة، خلال كلمتها اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ51 لمجلس وزراء الصحة العرب بمقر الجامعة العربية برئاسة الإمارات، استعداد مصر لتقديم الخبرة والاستفادة من تجربتها الناجحة في مواجهة فيروس سي على مستوى الجمهورية، والتي تأتي تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكدت الدكتورة هالة زايد أهمية انعقاد هذه الدورة لمجلس وزراء الصحة العرب، والتي تأتي في ظل ظروف دقيقة يمر بها العالم العربي تتطلب تكاتف الجميع من أجل النهوض بالرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، مشددة على أهمية تبادل الخبرات بشأن التجارب الصحية الناجحة في الدول العربية وتعزيز الحوار الجماعي وقنوات التواصل وصولا لرؤية مشتركة حول الشمول الصحي ومواجهة المخاطر التي تواجه الدول العربية.
ولفتت إلى أهمية توفير الدعم التكنولوجي إلى جانب الدعم المادي؛ من أجل النهوض بالمجالات الصحية ومواكبة المتغيرات العالمية، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية التصدي لمحدودية الموارد في الدول العربية بترتيب الأولويات من أجل توفير الرعاية الصحية المطلوبة وتذليل العقبات.
وقالت وزيرة الصحة إن الالتهاب الوبائي الكبدي "فيروس سي" يعد من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة؛ مما يستلزم تنسيق السياسات لمواجهته ووضع قوائم وفقا للمعايير العالمية.
ولفتت إلى أن مصر حققت نجاحا كبيرا في التصدي لفيروس سي والكشف عنه وإنتاج علاجه، مشيرة إلى أن إقبال المواطنين على التحاليل جعل المرضى يتعافون سريعا، ومؤكدة أن مصر تواصل جهودها لتكون خالية من الفيروس.
وأكدت أهمية توحيد التشريعات الصحية بما يكفل نظاما صحيا يوفر تغطية شاملة للمواطنين.
وفي ختام كلمتها، أعربت الدكتورة هالة زايد عن شكر وتقدير مصر للدول العربية لمساندتهم وتعازيهم لمصر في مصابها الأليم ممثلا في حادث محطة مصر أمس الأربعاء، والذي خلف عشرات الضحايا والمصابين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور ..تفاصيل 5 ساعات من الزيارات والجولات الميدانية لوزيرة الصحة فى مستشفيات الأقصر .. هالة زايد :تطالب بالغاء فكرة وضع كاميرات فى غرف العناية المركزة .. وتؤكد الأقصر تعتبر عاصمة الطب حالياً فى جنوب مصر

صور.. هالة زايد: إطلاق حملات للتوعية بالرضاعة الطبيعية والصحة العامة قريبا

وزراء الصحة العرب

الجامعة العربية

هالة زايد

وزير الصحة

أخبار مصر

تقارير مصرية




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة