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الخميس، 28 فبراير 2019 01:34 م
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مد أجل الحكم على المتهم بذبح مواطن بالمرج لجلسة 27 مارس

الخميس، 28 فبراير 2019 01:25 م
مد أجل الحكم على المتهم بذبح مواطن بالمرج لجلسة 27 مارس محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على المتهم " عبد الظاهر.ا"، فى اتهامه بقتل مواطن بسبب مشاجرة بالمرج، لجلسة 27 مارس. 
 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.
 
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم "عبد الظاهر البدرى"، بقتل المجنى عليه "عبد الرحمن شلبى"، عمدا مع سبق الإصرار، فما إن ظفر به حتى قام بذبحه مستخدما سلاحا أبيض "كتر"، قاصدا من ذلك قتله محدثا إصابته التى أودت بحياته.
 
 

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