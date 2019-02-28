محافظ القليوبية يتابع أعمال توسعات مشروعات المياه والصرف بإجمالى 364 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة بمدن القناطر الخيرية وقليوب وبنها، وذلك للاطمئنان علي سير العمل والوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل العقبات التي تواجه الاعمال والتشديد علي دفع الاعمال والالتزام بالتسليم في المواعيد المحددة طبقا لجداول المشروعات الزمنية.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد مشروع توسعات محطه معالجة صرف صحي قليوب وشرق القناطر والذي يعمل بطاقه 45 متر٣/يوم وتم تطوير المحطة لتصل الطاقة الاجمالية الي 135 الف متر3 / يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى 64 مليون جنيه، وتقوم علي تنفيذه الشركة الدولية للإنشاءات وسيتم تسليم المشروع والانتهاء منه في 14/5/2019 .

وأوضح مدير المشروع، أن المحطة تتكون من 4 أحواض للترسيب النهائي، وتم تنفيذها بنسبة 100%، و2 حوض للترسيب المبدئي، وتم تنفيذهم بنسبة 70%، و2 حوض للحمأة، وتم تنفيذ هم بنسبة 20 % وتبلغ القيمة المالية لما تم تنفيذه حتي الان 22.3 مليون جنيه.

وواصل محافظ القليوبية، الجولة بتفقد مشروع توسعات محطه مياه قليوب ( كوم أشفين)، والتي تعمل بطاقة 68 الف متر3/يوم، وتم توسعة المحطة لتصل قدرتها 136 ألف متر مكعب/ يوم بتكلفة 200 مليون جنيه، وتقوم علي تنفيذ المشروع شركه سامكريت.

وأوضح مدير المشروع للمحافظ، أن المحطة مصدر المياه لها من ترعة الاسماعيلية، لتغذية مركز ومدينة قليوب، وتم تنفيذ أحواض الترويب والترسيب بنسبة 69.3، والخزان الارضي بنسبة 20%، كما تم تجربة الضخ وتم تقديم واعتماد تقرير اعمال تخفيض منسوب المياه الجوفية وتقرير سند جوانب الحفر.

واختتم المحافظ الجولة، بتفقد مشروع توسعات محطه معالجة صرف صحي بنها، والذي يعمل بطاقة 70 الف متر/يوم، لتصبح الطاقة الإجمالية 140 ألف متر3/يوم، بتكلفه 100 مليون جنيه، وتنفذه شركه قها للصناعات الكيماوية.

ورافق المحافظ خلال جولته، رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، وحامد طلبة رئيس مدينة قليوب، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها.