محافظ الدقهلية ونائب وزير الزراعة يفتتحان وحدة الطب البيطرى

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية يرافقهما الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية القافلة البيطرية بقرية نقولا التابعة لمركز شربين واسفل كوبري عمار التابعة لمركز بلقاس واطمئنا علي قيام القافلة بتحصين الأبقار والاغنام المملوكه لسكان القرية حيث تم تحصين 129 رأسا ضد الحمي القلاعية اليوم .

وأشاد شاروبيم بالجهد الذي يبذله الأطباء البيطريون في محافظة الدقهلية للحفاظ علي سلامة الثروة الحيوانية بالمحافظة والمساهمة في تنميتها وقال إننا مستعدون لتوفير الدعم اللازم لمديرية الطب البيطري المنتشرة في قري ومدن المحافظة لخدمة الفلاحين ومربي الماشية .

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى محرز على اهتمام الحكومة بتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من خلال القيام بعملية التحصين ضد الأمراض في مواعيدها المحددة وذلك حفاظا علي سلامة الأبقار والماشية باعتبارها الحيوانات الاكثر فائدة للفلاحين

كما افتتح محافظ الدقهلية و محرز وحدة الطب البيطري بمنشأة عبد القادر التابعة لمركز بلقاس.حيث تفقد الوحدة التي شملت الصيدلية والمعمل والمكاتب الإدارية، واستمعا إلى شرح عن الأدوية الموجودة بالوحدة ومراحل التحصين والوقاية التي تبدأ بالكشف حيث يتم فحص الحيوانات اولا ثم التشخيص وصرف العلاج.

وقال شاروبيم إنه لا يدخر جهدا في توفير اية دعم مطلوب لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة،، وأكد على تقديره للجهود التي تقوم بها مديرية الطب البيطري واطبائها الذين يعملون في ظروف صعبة، وأوضح انه يتابع أسبوعيا انشطة وجهود المديرية وحملة التحصين التي تقوم بها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى محرز على تقديرها لجهود محافظ الدقهلية ودعمه الملموس في مجال تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

يذكر ان الوحدة تم بناؤها على مساحة 300 متر وبلغت تكلفة انشائها حوالي مليون جنيه وتقدم خدماتها البيطرية ل25 قرية.