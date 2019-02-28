محافظ الدقهلية ومنى محرز يشاركان فى مسيرة 100 مليون صحة

الدقهلية شريف الديب

قاد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، المسيرة التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، من أمام ديوان عام المحافظة للإعلان عن بدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" بمحافظة الدقهلية والتى تبدأ من غد الجمعة.

وشارك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية في المسيرة، وذلك لإعلان بدء الحملة فى جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة والتى تستهدف الكشف على "فيروس سي" لنحو 4.3 مليون مواطن، وكذلك الأمراض غير السارية "ضغط الدم والسكر والسمنة"، بدأت المسيرة التى شارك فيها الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة من أمام ديوان عام المحافظة وحتى مسجد النصر بالمنصورة.