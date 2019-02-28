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محافظ الدقهلية: نعطى المنافذ بدون مقابل بشرط تخفيض الأسعار للمواطنين

الخميس، 28 فبراير 2019 12:48 م
محافظ الدقهلية: نعطى المنافذ بدون مقابل بشرط تخفيض الأسعار للمواطنين جانب من الزيارة
الدقهلية - شريف الديب
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تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعه للثروة الحيوانية والداجنة، أحد منافذ بيع اللحوم البلدية بمدينة دكرنس، واطمئنا على سلامة اللحوم المعروضه من الناحية الصحية، وانخفاض أسعارها عن سعر السوق حيث تباع بـ100 جنيه للكيلو بدلا من 130 جنيها فى الأسواق.

وقال محافظ الدقهلية، إن الهدف من الموافقة على إقامة هذه المنافذ هو توصيل المنتجات التى يحتاجها المواطنون إليهم بأسعار مخفضة ومكافحة جشع بعض التجار الذين يغالون فى أسعار منتجاتهم بما يمثل عبئا على المواطنين.

وأضاف المحافظ، أننا لا نحصل على جنيه واحد مقابل منح تراخيص هذه المنافذ واتفقنا مع أصحابها على أن يكون تخفيض أسعار بيع المنتجات المعروضة بها هو بمثابة القيمة الإيجارية التى كانت ستحصل عليها المحافظة مساهمة منها فى رفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين المتعاملين مع هذه المنافذ .

وزار محافظ الدقهلية والدكتورة منى محرز نائب، مركز الدعم الإعلامى للتنمية بمدينة دكرنس، وتفقدا خلالها أقسام المركز المختلفة واستمعا إلى شرح عن طريقة عمله والخدمات التى يقدمها للفلاحين من إرشاد وتوعية فى مجالات الزراعة والإنتاج الحيوانى وتربية الدواجن وتسمين الماشية، كما استمعا إلى طلبات القائمين بالمركز والخاصة بتدعيمه بعدد من الكوادر الإعلامية للقيام بدوره تجاه الفلاحين.

وطلب "شاروبيم" بإعداد تقرير للعرض عليه شخصيا يتضمن الاحتياجات الخاصة بالكوادر لتوفيرها فورا حتى يتمكن المركز من القيام بدوره الهام فى خدمة الفلاحين.

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