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محافظ الأقصر يكرم طالبة لإعادتها حقيبة لسائحة إكوادورية بداخلها 22 ألف جنيه

الخميس، 28 فبراير 2019 02:19 م
محافظ الأقصر يكرم طالبة لإعادتها حقيبة لسائحة إكوادورية بداخلها 22 ألف جنيه جانب من التكريم
الأقصر – أحمد مرعى
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كرم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، منار عبدالرحمن الطالبة بمدرسة الأقصر التجارية بنات، وذلك تقديرا على أمانتها، لقيامها بإعادة حقيبة إلى سائحة من الإكوادور بداخلها مبلغ مالي من العملات الأجنبية يعادل 22 ألف جنيه مصري، بعد أن عثرت عليها بمنطقة كورنيش النيل وسط مدينة الأقصر.
 
واستقبل محافظ الأقصر، الطالبة منار في مكتبه بديوان عام محافظة الأقصر لتكريمها، وذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد صلاح المندوه، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر عبداللطيف أحمد عمران، ومدير مدرسة الأقصر التجارية بنات محمد سيد أحمد، وأسرة الطالبة.
 
وأشاد محافظ الأقصر، بالطالبة منار، مؤكدا أنها مثال يحتذى به في الأمانة، والأخلاق الكريمة، والتربية الطيبة، موجها بتكريم الطالبة في طابو الصباح بمدرسة الأقصر التجارية بنات أمام كافة طالبات المدرسة تقديرا على أمانتها.
 
 
 
محافظ الأقصر يكرم طالبة لإعادتها حقيبة لسائحة من الإكوادور بداخلها 22 ألف جنية (1)
 

 

محافظ الأقصر يكرم طالبة لإعادتها حقيبة لسائحة من الإكوادور بداخلها 22 ألف جنية (2)
 

 

محافظ الأقصر يكرم طالبة لإعادتها حقيبة لسائحة من الإكوادور بداخلها 22 ألف جنية (3)
 

 

 


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