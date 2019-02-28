محافظ أسيوط يكرم أفراد أسرتين "مسلمة" و"قبطية" لوأدهم فتنة طائفية

أسيوط - هيثم البدري

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، 6 أفراد من عائلتي "عبد المالك" مسلمة و"النجارين" قبطية بقرية جرف سرحان بمركز ديروط، وذلك لوأدهم فتنة طائفية ومنع تفاقمها بتحكيم العقل والتصالح، وسعيهم للسلم الاجتماعي على خلفية مشاجرة نشبت بين أفراد العائلتين بسبب لهو الأطفال، وذلك تفعيلًا لمبادرة "أسيوط بلا ثأر"، وحل جميع النزاعات والخلافات بين العائلات بالتصالح.

جاء ذلك، على هامش لقاء المواطنين الدوري الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة.

واستهل محافظ أسيوط لقائه بالمواطنين، بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أروح ضحايا قطار محطة مصر، ثم تكريم أفراد عائلتي "عبد المالك" مسلمة و"النجارين" قبطية بقرية جرف سرحان بمركز ديروط، وهم الشيخ هاني عبد الماجد والقس جوزيف لويس وربيع جمال عبد المالك، وعبد المالك جمال عبد المالك، وعز حلمي فريد متجلي، وعبد الله صدقي، وتم منحهم شهادات التقدير لدورهم في تحقيق السلم الاجتماعي، وإنهاء الخلافات قبل تفاقمها بالتصالح وتحكيم العقل والعفو.

عقب ذلك، استكمل اللواء جمال نور الدين اللقاء باستعراض طلبات وشكاوى المواطنين التي تضمنت طلبات الحصول على وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل لبعض الحالات من ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص، وإزالة بعض التعديات والإشغالات، وتم التفاعل معها من قبل التنفيذيين المختصين لايجاد الحلول العاجلة لها كل فيما يخصه، والتأكيد على سيادة القانون ومنع الاستثناءات ومراعاة طلبات وشكاوى ذوى الاحتياجات الخاصة، وحل مشاكلهم بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، كما تم عرض بعض طلبات المساعدات لحالات ليس لها مصدر دخل وحالات إنسانية، مصدرًا تعليماته لمسئولي التضامن الاجتماعي بالتواصل المباشر مع أصحاب تلك الحالات لصرف مساعدات عاجلة لهم وعمل البحوث الاجتماعية اللازمة.

وأكد المحافظ، حرصه على تفعيل التواصل المباشر مع المواطنين، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق، مشددا على جميع الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية بالمحافظة، بضرورة التفاعل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.