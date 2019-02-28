video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 11:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة دمياط تحيى غدا ذكرى أول حوار بين الأديان بمنطقة اللسان برأس البر

الخميس، 28 فبراير 2019 11:17 م
محافظة دمياط تحيى غدا ذكرى أول حوار بين الأديان بمنطقة اللسان برأس البر محافظ دمياط الدكتورة منال عوض
دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

تحيى محافظة دمياط، غدا الجمعة، ذكرى أول حوار بين الأديان والذى دار بين القديس فرنسيس الأسيزي والسلطان محمد الكامل، عام 1219، ويقام الاحتفال فى منطقة اللسان برأس البر.

وقالت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، فى بيان لها اليوم، إن هذه الاحتفالية تعد رسالة محبة للعالم من منطقة التقاء نيل مصر العظيم بالبحر المتوسط، موضحة أن القديس فرنسيس من رجال الدين المسيحي الذين كانوا يدعون إلى المحبة والسلام ونصرة المظلوم ومساعدة الفقراء، وانتشرت دعوته في سائر البلاد الأوروبية، وعندما التقى بالملك العادل محمد الكامل بمدينة دمياط استضافه الملك لعدة أيام وقدم له الهدايا وكرمه.

ويتضمن الاحتفال فقرات موسيقية وغنائية وكلمات لرجال الدين المسيحي والإسلامي ويحضره عدد كبير من المواطنين والمسئولين.

ويترأس الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، الاحتفال بمناسبة مرور 800 عام على لقاء القديس فرنسيس الأسيزي مع الملك الكامل الأيوبي بدمياط، بصفته مبعوثًا خاصًا لقداسة البابا فرنسيس.

ويتفقد رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، خلال زيارته لدمياط، دير راهبات "قلب مريم"، وزيارة حج الأماكن التي عاش بها القديس فرنسيس خلال إقامته في مصر قبل 8 قرون.

يذكر أن رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندرى يزور مصر، خلال الفترة من 24 فبراير حتى 4 مارس 2019 ، بمناسبة الاحتفال بالمئوية الثامنة، لمقابلة القديس فرنسيس الأسيزى والملك الكامل الأيوبى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط تفتتح وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى التخصصى

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

الملك الكامل

منال عوض

القديس فرنسيس




لا تفوتك
التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة