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مايا مرسي توجه رسالة للمرأة: أنت أصل حكاية بلدك ووطنك

الخميس، 28 فبراير 2019 03:04 م
مايا مرسي توجه رسالة للمرأة: أنت أصل حكاية بلدك ووطنك الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، رسالة للمرأة المصرية بمناسبة عيد المرأة ويوم المرأة المصرية، قائلة :"كل سنة وكل إمرأة مصرية بخير وصحة وسعادة ونحن نحتفل بمئوية المرأة المصرية"، ورسالتنا ليها أنت أصل حكاية بلدك ووطنك وأسرتك".
 
وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، رسالتها للمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة قائلة:"من 1919 حتى 2019 نحتفل بـ 100 سنة من كفاح المرأة المصرية و100 سنة مروا على المرأة المصرية شهدت عمل مستمر تحلم بحقوق وتحصل على حقوق وتحافظ على حقوق".
 
واختتمت رئيسة المجلس القومى للمرأة، قائلة: "كل سنة وكل امرأة مصرية بخير وكل سنة وكل أم شهيد وزوجة شهيد بخير وتحية لكل سيدات مصر فى كل ربوع مصر".
 
 

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