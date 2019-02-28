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ماكى سال يفوز بولاية ثانية فى الانتخابات الرئاسية بالسنغال

الخميس، 28 فبراير 2019 05:02 م
ماكى سال يفوز بولاية ثانية فى الانتخابات الرئاسية بالسنغال الرئيس السنغالى ماكى سال
رويترز
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أعلن مسئولو الانتخابات فى السنغال اليوم الخميس فوز الرئيس ماكى سال بولاية ثانية، وذلك دون الحاجة إلى إجراء جولة ثانية من التصويت.
ونقلت شبكة "إيه ي سى نيوز" الأمريكية عن رئيس اللجنة الوطنية لفرز الأصوات القاضى ديمبا كانجى قوله إن الرئيس سال حصل على 27ر58% من أصوات الناخبين.
ولم يتضح بعد ما إذا كان مرشحو المعارضة البارزين سيقبلون هذه النتائج أم سيلجأون للقضاء. 
وكان الناخبون السنغاليون قد أدلوا بأصواتهم يوم "الأحد" الماضي في الانتخابات الرئاسية في أجواء سادها الهدوء .. حيث أقبل الناخبون بأعداد كبيرة على مراكز الاقتراع للاختيار بين خمسة مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال الذي حقق نموا اقتصاديا قويا خلال فترة رئاسته الأولى.
يشار إلى أن الاقتصاد السنغالي الصغير - الذي يعتمد على تصدير الأسماك - قد نمى أكثر من 6% العام الماضي فيما يعد واحدا من أعلى معدلات النمو في أفريقيا نتيجة بناء خط جديد للسكك الحديدية ومشروعات أخرى.


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