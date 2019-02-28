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مؤسسة أبو العينين الخيرية تساهم فى المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

الخميس، 28 فبراير 2019 02:14 م
مؤسسة أبو العينين الخيرية تساهم فى المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة مبادرة 100 مليون صحة
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- توفير وسائل الانتقال والكراسى المتحركة لكبار السن ولذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل وصولهم إلى مقرات المبادرة

- تخصيص خط ساخن لتقديم أى مساعدة لمن يحتاجها للوصول لمقرات الحملة 

- المؤسسة تدعوا المواطنين للاستفادة من المبادرة الرائدة للاطمئنان على صحتهم وصحة أسرهم

 

تساهم مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيرى بالجيزة، فى المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة، والتى  تبدأ غداً الجمعة ولمدة شهرين فى 7 محافظات هى الجيزة والوادى الجديد والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا.
 
وتسهم مؤسسة أبو العينين فى المبادرة من خلال توعية المواطنين بأهمية الكشف وتوفير وسائل الانتقال والكراسى المتحركة لكبار السن ولذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل وصولهم إلى مقرات المبادرة فى قسم الجيزة، مع تواجد فرق متكاملة من العاملين بالمؤسسة وتخصيص خط ساخن لتقديم أى مساعدة لمن يحتاجها للوصول لمقرات الحملة.
 
ودعت مؤسسة أبو العينين المواطنين للاستفادة من المبادرة الرائدة للاطمئنان على صحتهم وصحة أسرهم، مؤكدة أن الكشف والتحليل والعلاج بالمجان على نفقة الدولة ومن خلال أطقم وزارة الصحة المتخصصة والمدربة.
يأتى إسهام مؤسسة أبو العينين فى إطار مبادرة الرئيس السيسى للاطمئنان على صحة المواطنين والقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية وعلاج من تثبت إصابته بالمجان على نفقة الدولة.
 
 
 

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100 مليون صحة

مؤسسة أبو العينين الخيرية

مبادرة 100 مليون صحة




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