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فيديو.. كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهمين بسرقة نصف كيلو ذهب بالهرم

الخميس، 28 فبراير 2019 01:08 م
فيديو.. كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهمين بسرقة نصف كيلو ذهب بالهرم كاميرات المراقبة ترصد المتهمين خلال السرقة
كتب بهجت أبو ضيف
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رصدت كاميرات المراقبة تشكيلا عصابيا مكون من 6 أشخاص خلال سرقته خزينة تحتوى على ما يزيد عن نصف كيلو من المصوغات الذهبية، بالإضافة إلى مبلغ 200 ألف جنيه من شقة سيدة بالهرم، حيث استخدم المتهمين سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية فى نقل الخزينة والهرب.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن المتهمين كسروا باب العقار، ثم حطموا الباب الحديدى الخاص بالشقة المسروقة، بالإضافة إلى كسر باب خشبى آخر، مستغلين سفر مالكة الشقة لدى أسرتها واستولوا على الخزينة.

وقالت "أحلام محمود" صاحبة الشقة إنها كانت تحتفظ بمبلغ مالى ومصوغات ذهبية بالخزينة، وسافرت لدى أسرتها، وفور عودتها اكتشفت تعرض شقتها للسرقة.

وأضافت مالكة الشقة أن المتهمين استغرقوا ما يقرب من ساعتين فى تنفيذ السرقة، حيث بدأوا جريمتهم الساعة الثالثة فجرا، وانتهوا الساعة الخامسة صباحا، كما استولوا على جهاز لاب توب وهاتف محمول، وجهاز بلايستيشن.

وناشدت مالكة الشقة مديرية أمن الجيزة بسرعة ضبط المتهمين، وإعادة المسروقات، حيث أكدت أن كاميرات المراقبة رصدت المتهمين خلال ارتكابهم السرقة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد تعرض شقة للسرقة على يد مجهولين، فانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات تبين وجود كسر بباب الشقة، واستيلاء المتهمين على خزينة تحتوى على كمية من المصوغات الذهبية ومبلغ مالى. وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.


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