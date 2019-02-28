فيديو.. عطل مفاجئ بعربة سلم طائرة ترامب وحراسه يهرولون لإنقاذ الموقف

كتب عامر مصطفى

بعد نهاية قمة ترامب - كيم التى انتظرها العالم، والتى لم تكلل بأى نتائج تذكر بالرغم من أهميتها، حدث عطل فى عربة سلم طائرة الرئاسة أثناء مغادرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لقمة هانوى بفتينام.

وظهر فى مقطع الفيديو الذى انتشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لرجال الحرس الرئاسى والقوات الخاصة، وهم يجرون العربة الخاصة بصعود مستلقى الطائرة.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر رسميا، حسبما أعلن البيت الأبيض - فى وقت سابق - أن يتناول ترامب وكيم غداء عمل سويا عقب إجراء مفاوضاتهما، ومن ثم المشاركة فى مراسم توقيع اتفاق مشترك، غير أنه تم إلغاء اجتماع غداء العمل دون ذكر أى أسباب.