video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. عطل مفاجئ بعربة سلم طائرة ترامب وحراسه يهرولون لإنقاذ الموقف

الخميس، 28 فبراير 2019 01:47 م
فيديو.. عطل مفاجئ بعربة سلم طائرة ترامب وحراسه يهرولون لإنقاذ الموقف قمة ترامب – كيم
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

بعد نهاية قمة ترامب - كيم التى انتظرها العالم، والتى لم تكلل بأى نتائج تذكر بالرغم من أهميتها، حدث عطل فى عربة سلم طائرة الرئاسة أثناء مغادرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لقمة هانوى بفتينام.

وظهر فى مقطع الفيديو الذى انتشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لرجال الحرس الرئاسى والقوات الخاصة، وهم يجرون العربة الخاصة بصعود مستلقى الطائرة.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر رسميا، حسبما أعلن البيت الأبيض - فى وقت سابق - أن يتناول ترامب وكيم غداء عمل سويا عقب إجراء مفاوضاتهما، ومن ثم المشاركة فى مراسم توقيع اتفاق مشترك، غير أنه تم إلغاء اجتماع غداء العمل دون ذكر أى أسباب.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برلمانى روسى: لا يمكن اعتبار قمة ترامب - كيم فاشلة

كوريا الجنوبية تأسف لعدم توصل ترامب وكيم لاتفاق

ارتفاع الين والفرنك السويسرى بسبب تطورات قمة ترامب وكيم

القمة الامريكية الكورية

كيم جونج

دونالد ترامب

فيتنام

هانون

طائرة ترامب

ترامب

تعطل طائرة ترامب




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة