فوز 38 مواطنا بالقرعة العلنية للحج بمديرية أمن جنوب سيناء

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أعلنت محافظة جنوب سيناء الفائزين بالقرعة العلنية للحج التابعة لمديرية الأمن، بحضور اللواء محمود عيسى السكرتير العام لجنوب سيناء، واللواء أحمد أبوعقيل نائب مدير أمن جنوب سيناء، واللواء عبدالرحمن المصرى مساعد مدير أمن جنوب سيناء للشئون المالية والادارية بجنوب سيناء ، و محمد صلاح مدير التفتيش بمديرية أمن جنوب سيناء، وعدد كبير من المتقدمين لقرعة الحج.

وتقدم للقرعة 234 شخصا ، فاز منهم 4 من كبار السن و38 بالقرعة العلنية، ففى مدينة طور سيناء فاز11بنصيب الحج وهم :شوقى محمود ابراهيم خليل ،حسن محمد محمد محمد،عائشة سيد متولى سلامة ،أحمد ذكى سعيد عبدالجواد،عماد الشحات ابراهيم ،ناهد العزب العزب السيد،على شعيب على على، صبحى على شعيب عبدالسلام ، وفى مدينة شرم الشيخ، فاز 9حجاج وهم :ابوالخير سيد حسن سيد ،زينب فيصل عبدالله عبدالغنى ،سمير محمد عبدالله، عبدالقادرمحمد فؤاد عبدالقادر،وسام عبدالفتاح شلبى ،حمدى ابوالعلا رزق السيد، فتحية محمد محمد، فرج عبدالرؤف النادى حسن ، دياب عبدالمولى دياب الحانوتى .

وفى مدينة رأس سدر فاز 3 حجاج وهم جمال عبدالكريم عبدالغنى ،رأفت سمير محمد عبدالله، عبدالقادر محمد فؤاد عبدالقادر .

وفى مدينة نويبع وطابا فاز 6 حجاج وهم :صلاح عبدالمحسن أحمد حسن ،رضا عبدالله عبدالحميد حسن،صفية فتح الباب حسن على ،ياسر على شادى محمود،أيمن رمضان عبدالمطلب على ، بيان راضى الشربينى على .

وفى مينة أبوزنيمة وأبو رديس فاز 5 حجاج وهم :ربيعة سليم صالح ربيع ، عويد عطية شتيوى جمعة ،عرب سليم محمد إبراهيم ،مصطفى محمد السيد الزهار،عبلة أحمد شعلان البسيونى.

وفى مدينة دهب فاز4 حجاج وهم: ريا عتيق سلامة عواد، ثناء أحمد عبداللطيف ،فايزمحمود موسى محمود،أيمن حسن السيد طنطاوى .