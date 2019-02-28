فنزويلا: انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 40% بعد مرور شهر من العقوبات الأمريكية

رويترز

أعلنت شركة النفط الوطنية الفنزويلية انخفاض صادرات البلاد النفطية بنسبة 40% بعد مرور أول شهر من فرض الإدارة الأمريكية لعقوبات على كراكاس للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن شركة النفط الوطنية في فنزويلا قولها، اليوم/الخميس/، إن لديها وقودًا كافيًا للاستهلاك المحلي، مضيفة أنها ستستخدم برنامجًا خاصًا خلال الأيام القادمة يهدف إلى توفير البنزين للمواطنين في ظل الأزمة الحالية.

وأوضحت قناة يورونيوز أن صادرات فنزويلا النفطية انخفضت خلال الشهر المنصرم إلى 920 ألف برميل يوميًا في وقت وصل فيه خلال الأشهر الثلاثة السابقة عليه إلى ما بين 1.47- 1.66 مليون برميل في اليوم.

يُشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حظرت الشهر الماضي على العملاء الأمريكيين دفع ثمن النفط إلى فنزويلا إلى حين تشكيل حكومة جديدة من قِبل زعيم المعارضة خوان جوايدو.