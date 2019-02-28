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غرق 2000 مبنى بعد فيضان نهر فى شمال كاليفورنيا

الخميس، 28 فبراير 2019 01:32 م
غرق 2000 مبنى بعد فيضان نهر فى شمال كاليفورنيا فيضان
رويترز
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قال مسؤولون إن نهرا فاض على ضفتيه بسبب الأمطار فى شمال كاليفورنيا أغرق نحو 2000 منزل والمصالح التجارية فى واد يشتهر بصناعة الخمور وأدى لتقطع السبل بسكان إحدى القرى بعد ارتفاع منسوب المياه.

وقالت السلطات المحلية إن المياه بلغت أسطح المنازل وأغرقت السيارات بعدما فاض نهر الروسى على ضفتيه مما اضطر السلطات فى مقاطعة سونوما على بعد نحو 110 كيلومترات شمالى سان فرانسيسكو لإجلاء 3600 شخص.

وطاف السكان فى أنحاء البلدات الغارقة بزوارق فى مؤشر على أن الإجلاء لم يشمل الجميع. وقال بارى دوجان المتحدث باسم مركز عمليات الطوارئ فى مقاطعة سونوما إن أفراد الحرس الوطنى وعمال الإنقاذ استخدموا طائرات الهليكوبتر والقوارب وسيارات الدفع الرباعى للوصول إلى نحو 60 شخصا لم يتم إجلاؤهم ويحتاجون مساعدة.

وأضاف أن منسوب نهر الروسى ارتفع لأكثر من 13.7 متر فى وقت متأخر أمس الأربعاء وهو ما يتجاوز بكثير مرحلة الفيضان التى تكون عند 9.8 متر.

 

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