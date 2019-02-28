video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 10:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غرفة المنشآت الفندقية: استخراج كارنيهات لجميع العاملين بالقطاع الفندقى

الخميس، 28 فبراير 2019 09:26 ص
غرفة المنشآت الفندقية: استخراج كارنيهات لجميع العاملين بالقطاع الفندقى سياحة - صورة أرشيفية
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق
تعمل غرفة المنشآت الفندقية على الانتهاء من تسجيل بيانات العاملين بقطاع الفنادق بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك استعداد لبدء استخراج كارنيهات للعاملين بالفنادق والتى ستشمل كافة البيانات عن الموظف وبدونها لا يمكنه مزاولة العمل فى قطاع الفنادق.
 
وقال ماجد فوزى رئيس غرفة الفنادق، إنه تم تدريب غالبية الفنادق على إدخال البيانات وتم بالفعل إدخال 68 ألف بيان حتى الآن، وجارى الإعداد لاستخراج الكارنيهات للعاملين بالمنشآت الفندقية، وأوضح أن هذا يأتى عقب الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات العاملين بالفنادق بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الداخلية ممثلة فى شرطة السياحة.
 
وستساهم قاعدة البيانات فى معرفة حجم العمالة احتياجاتها التدريبية والعجز والخبرات المطلوبة، مما سيمكن الغرفة من وضع خططها المستقبلية حول التدريب وتنمية القطاع الفندقى بالكامل.
 
وجارى حاليا الانتهاء من دورات تدريبية بمحافظة جنوب سيناء لسلامة الغذاء ودورات اللغة الإنجليزية تستهدف 1600 متدريب، فيما قامت الغرفة بالتعاون مع الوزارة الاستعانة ببيت خبرة عالمى متخصص فى مجال سلامة الغذاء، والذى قام بالتفتيش على 104 فنادق فى الغردقة و107 فنادق عائمة، وأضاف أنه تم إرسال التقارير التى قدمها بيت الخبرة إلى الفنادق المعنية لاتخاذ اللازم من جانبها، لافتا إلى أن الغرفة ستقوم بمتابعة هذه الفنادق.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المنشآت الفندقية: تدريب 1600 عامل بجنوب سيناء فى سلامة الغذاء الأسبوع المقبل

"المنشآت الفندقية": حوار مجتمعى قبل إقرار كود الحماية المدنية للفنادق العائمة

غرفة الفنادق

وزارة السياحة

تنشيط السياحة

شرطة السياحة




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة