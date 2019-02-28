غرفة المنشآت الفندقية: استخراج كارنيهات لجميع العاملين بالقطاع الفندقى

كتبت آمال رسلان

تعمل غرفة المنشآت الفندقية على الانتهاء من تسجيل بيانات العاملين بقطاع الفنادق بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك استعداد لبدء استخراج كارنيهات للعاملين بالفنادق والتى ستشمل كافة البيانات عن الموظف وبدونها لا يمكنه مزاولة العمل فى قطاع الفنادق.

وقال ماجد فوزى رئيس غرفة الفنادق، إنه تم تدريب غالبية الفنادق على إدخال البيانات وتم بالفعل إدخال 68 ألف بيان حتى الآن، وجارى الإعداد لاستخراج الكارنيهات للعاملين بالمنشآت الفندقية، وأوضح أن هذا يأتى عقب الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات العاملين بالفنادق بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الداخلية ممثلة فى شرطة السياحة.

وستساهم قاعدة البيانات فى معرفة حجم العمالة احتياجاتها التدريبية والعجز والخبرات المطلوبة، مما سيمكن الغرفة من وضع خططها المستقبلية حول التدريب وتنمية القطاع الفندقى بالكامل.

وجارى حاليا الانتهاء من دورات تدريبية بمحافظة جنوب سيناء لسلامة الغذاء ودورات اللغة الإنجليزية تستهدف 1600 متدريب، فيما قامت الغرفة بالتعاون مع الوزارة الاستعانة ببيت خبرة عالمى متخصص فى مجال سلامة الغذاء، والذى قام بالتفتيش على 104 فنادق فى الغردقة و107 فنادق عائمة، وأضاف أنه تم إرسال التقارير التى قدمها بيت الخبرة إلى الفنادق المعنية لاتخاذ اللازم من جانبها، لافتا إلى أن الغرفة ستقوم بمتابعة هذه الفنادق.