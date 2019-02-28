غدًا.. انطلاق مبادرة 100 مليون صحة داخل 366 مقر بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تشهد محافظة الغربية صباح غدا الجمعة انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، للكشف عن "فيروس سى" والأمراض غير السارية، حيث انتهت مديرية الصحة و الـتأمين الصحى، جامعة طنطا، التربية والتعليم، والشباب والرياضة لاستقبال المبادرة، لعمل المسح الطبى لـ 3376735 مواطن لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض الغير سارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة داخل 366 مقر بدلاً من 301 مقر وتزويدهم بكافة خدمات الاتصالات والانترنت، ويقوم بتنفيذها 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة يعملوا على فترتين (الفترة الأولى من 9 صباحاً وحتى 3 مساءً والفترة الثانية من 3 مساءً وحتى 9 مساءً،

يأتي ذلك فى الوقت الذى انتهت فيه مديرية الصحة من اختبار الحالة الفنية للمقرات، وتوفير الكميات الكافية من المستلزمات الطبية وغير الطبية التى تلزم تشغيل المبادرة، وتوفير 20% من المستلزمات كاحتياطى استراتيجى، وأيضاً قيام التأمين الصحى بالتنسيق مع جامعة طنطا وتحديد سبل صرف العلاج للمصابين.

وكان اللواء هشام السعيد محافظ الغربية قد عقد اجتماعا أمس الأربعاء لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال المبادرة، وخلال الاجتماع أطمأن محافظ الغربية على توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى من أكياس ومطهرات وكحول وكلور وصناديق أمان للنفايات الحادة، وتوفير أجهزة قياس الضغط والسكر والموازين وكذا السترات الخاصة بالعاملين بالمباردة.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بفرش وتجهيز كافة مقار الفحص ونقل كافة المعدات والمستلزمات الطبية واستكمال الكواشف صباح الغد لتكون جاهزة للعمل صباح غدا الجمعة، كما أكد على دور المجلس القومى للمرأة والرائدات الريفيات فى توعية المواطنين على المشاركة فى المبادرة للاطمئنان على صحتهم.

كما استعرض المحافظ أيضاً دور مديرية الشباب والرياضة فى المبادرة من خلال عمل مسيرات دعائية مستمرة للحملة وكذا تجهيز 11 مركز شباب فى مركز طنطا كمقرات للفحص الطبى فى الحملة، أما مديرية التربية والتعليم قامت بعمل برامج توعية للطلاب فى جميع مدارس المحافظة، كما أطلقت حملة توعية للطلاب فى 3292 مدرسة تحت عنوان"اصطحب والديك ليه وفين" لتوعية أولياء الأمور بأهمية المشاركة فى هذه الحملة.

وفى نهاية الاجتماع أكد محافظ الغربية أن القضاء على فيروس سى، هو سبق فى تاريخ مصر لذا يجب على الجميع العمل بروح الفريق الواحد للوصول لنسبة 100% من المستهدف فى هذه المبادرة