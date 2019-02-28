عمرو طلعت يلتقى بوزير اقتصاد كوت ديفوار ويبحث مع شركات عالمية زيادة الاستثمار

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركته فى فعاليات المعرض والمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة مع كلود إسحاق دى وزير الاقتصاد الرقمى والبريد بجمهورية كوت ديفوار، تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شهد اللقاء استعراض المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمى، وبحث التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت على عمق العلاقات التى تربط مصر بأشقائها فى القارة الافريقية وحرص القيادة السياسية على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الأشقاء الأفارقة وعقد المزيد من الشراكات التى تصب فى مصلحة كافة الاطراف لتحقيق التنمية الشاملة لكافة شعوب القارة، وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة فى البلدين فى مجالات التدريب وصقل مهارات الشباب الإفريقى، والاستفادة من تجربة مصر الناجحة فى مجال بناء المناطق التكنولوجية والمدن الذكية؛ مشيرا إلى الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار تنفيذ مبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية، والتى تهدف إلى تأهيل الشباب المصرى والإفريقى فى مجالات تطبيقات الألعاب التكنولوجية، وبرمجة التطبيقات الرقمية المختلفة، حيث تستهدف المبادرة تدريب وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى على استخدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء 100 شركة ناشئة فى هذه المجالات.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع نيكولاس هيوجى نائب رئيس شركة ايرباص العالمية ومسئول نمو الخدمات؛ تناول اللقاء استعراض فرص التعاون مع الشركة وبحث إمكانية إنشاء مركز للخدمات المشتركة للشركة فى مصر.

كذلك تضمن اللقاء استعراض المزايا التنافسية لمصر كمقصد متميز لاستضافة هذه النوعية من المراكز ليس فقط للشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا ولكن للعديد من الشركات العالمية فى مختلف القطاعات حيث تم إلقاء الضوء على عدد من قصص النجاح فى هذا الصدد وعرض نماذج لمراكز الخدمات المشتركة فى مصر.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعاً مع تييرى بيليجرينو نائب رئيس شركة ديل أى ام سيDELL EMC لاستراتيجية الأعمال وحلول الحوسبة عالية الأداء وأنظمة البنية التحتية، وأحمد أسامة مدير الابتكار بالشركة؛ تم خلاله مناقشة آفاق التعاون المشترك فى مجال الحوسبة عالية الاداء وقد طالب الوزير الشركة بموافاته بدراسة متكاملة حول انشاء مركز للحوسبة عالية الاداء فى مصر تتضمن نماذج للاستخدامات فى المجالات والتطبيقات المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، كما بحث الاجتماع توسيع حجم مركز الشركة للإبداع فى مصر وزيادة عدد المهندسين المتخصصين فى مجال الحوسبة عالية الادأء.

والتقى الدكتور عمرو طلعت مع بيتر نيل الرئيس التنفيذى لشركة امريكان تاور كوربوريشين فى أفريقيا؛ تناول اللقاء بحث فرص التعاون المستقبلى مع الشركة العالمية للتواجد فى السوق المصري. حيث تعد شركة امريكان تاور كوربوريشين American Tower Corporation شركة رائدة فى مجال تشغيل وتطوير البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعاُ مع دارين تشو رئيس شركة zte بالشرق الأوسط وأفريقيا؛ تم خلاله بحث الخطط المستقبلية للشركة فى مصر والتعاون مع الشركة العالمية فى مجالات بناء القدرات، والتحول الرقمى والبنية التحتية. حضر اللقاء وو لى الرئيس التنفيذى للشركة فى مصر، والمهندس تامر فايد نائب الرئيس التنفيذى للشركة فى مصر.

حضر اللقاءات عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والشركة المصرية للاتصالات.

و قام اليوم الدكتور عمرو طلعت بزيارة مقر شركة سيسكو ببرشلونة CISCO Barcelona Co- Innovation Center حيث تم استعراض احدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، واطلع على نموذج للمدن الذكية باستخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى المدن الذكية، وناقش سيادته إمكانيه الاستفادة من نقل خبرات شركة CISCO العالمية فى تطوير مراكز مشابهة فى مصر.

كما تفقد الوزير المركز الذى تم افتتاحه حديثاً على هامش فعاليات مؤتمر سيسكو العالمي.