video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط31 قطعة سلاح و700 خابور مقذوفات و197 طلقة فى سوهاج

الخميس، 28 فبراير 2019 01:42 م
ضبط31 قطعة سلاح و700 خابور مقذوفات و197 طلقة فى سوهاج مديرية أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع الأمن العام وضباط المباحث والأقسام حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمتاجرين فيها وكذلك حائزى المواد المخدرة ومتعاطيها.

 

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 بنادق آلية و7 طلقات من ذات العيار وبندقية محلية الصنع و2 بندقية موزر ألمانى و4 بنادق خرطوش و14 فرد صناعة محلية و190 طلقة من ذات العيار و3 خزن لسلاح الى و"700" خابور بداخلها مقذوف يستخدم في صناعة الطلقات.

 

كما تم ضبط 5 قضايا مواد مخدرة منها ضبط  "56" قطعة حشيش وزنت 850 جرام وهاتف محمول ومبلغ 4800 بحوزة محمد م ح م  32 سنة عاطل ومقيم الدبابات - مركز أخميم بقصد الإتجار وضبط  "10" أقراص بركونول المخدر بحوزة على ق م 35 سنة عامل ويقيم دائرة مركز المراغة - بمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار و "20" قطعه لجوهر الحشيش المخدر ، مبلغ 4740 جنيهاً، هاتف محمول، سلاح أبيض مطواة حيازة المتهم  وائل ع م خ 38 سنة عامل ومقيم قسم طهطا بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

 

إضافة إلى ضبط  "2" جرام هيروين حيازة المتهم  أحمد م ا ع  23 سنة عامل ومقيم دائرة قسم جرجا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي  و "10" أقراص مخدرة مجهولة المصدر حيازة المتهم  محمد ا ا ا - 30 سنة عامل ومقيم دائرة قسم أول سوهاج بمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن سوهاج يقود حملة أمنية على البؤر الإجرامية بالبلابيش وأولاد سالم

سوهاج

محافظة سوهاج

حملة امنية

ىسلاح

مخدرات

حشيش

مقذوفات

طلقات

مديرية امن سوهاج




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة