ضبط31 قطعة سلاح و700 خابور مقذوفات و197 طلقة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع الأمن العام وضباط المباحث والأقسام حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمتاجرين فيها وكذلك حائزى المواد المخدرة ومتعاطيها.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 بنادق آلية و7 طلقات من ذات العيار وبندقية محلية الصنع و2 بندقية موزر ألمانى و4 بنادق خرطوش و14 فرد صناعة محلية و190 طلقة من ذات العيار و3 خزن لسلاح الى و"700" خابور بداخلها مقذوف يستخدم في صناعة الطلقات.

كما تم ضبط 5 قضايا مواد مخدرة منها ضبط "56" قطعة حشيش وزنت 850 جرام وهاتف محمول ومبلغ 4800 بحوزة محمد م ح م 32 سنة عاطل ومقيم الدبابات - مركز أخميم بقصد الإتجار وضبط "10" أقراص بركونول المخدر بحوزة على ق م 35 سنة عامل ويقيم دائرة مركز المراغة - بمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار و "20" قطعه لجوهر الحشيش المخدر ، مبلغ 4740 جنيهاً، هاتف محمول، سلاح أبيض مطواة حيازة المتهم وائل ع م خ 38 سنة عامل ومقيم قسم طهطا بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

إضافة إلى ضبط "2" جرام هيروين حيازة المتهم أحمد م ا ع 23 سنة عامل ومقيم دائرة قسم جرجا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي و "10" أقراص مخدرة مجهولة المصدر حيازة المتهم محمد ا ا ا - 30 سنة عامل ومقيم دائرة قسم أول سوهاج بمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي .