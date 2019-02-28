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ضبط 2500 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الخميس، 28 فبراير 2019 07:43 م
ضبط 2500 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة سولار - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى، مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق لضبط المخالفات بالتعاون مع مديرية التموين.
 
شارك فى الحملة اللواء محمد هندى ، مدير المباحث الجنائية ، والعقيد وجدى الصيرفى،  مدير مباحث التموين ، وكمال راشد،  وكيل وزارة التموين ، والمقدم ضياء فهمي وكيل مباحث التموين ، و سمير البلكيمي رئيس ادارة الرقابة التجارية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط أحد مصانع الأجبان الغير مرخص بمركز المحمودية وبداخلة 2 طن قشدة غير مدون عليها أى بيانات وعدد 400 كيلو جبنة موزاريلا ، وضبط 1000لتر سولار محملين فى فنطاس داخل أحد محطات البترول  قبل بيعها فى السوق السوداء، كما أسفرت الحملة عن ضبط  أحد متعهدى الوقود وبحوزتة 1500 لتر سولار لاعادة بيعهم مرة أخرى السوق السوداء ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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