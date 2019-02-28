ضبط 16طـن أسماك فاسدة و30 كرتونة سمك مجهولة المصدر بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

شن مجلس مدينة تلا بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين حملة مكبرة لضبط الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين برئاسة خالد حامد العرفى رئيس مركز ومدينـة تـلا، أسفرت عن ضبط مستودع لبيع الأسماك المملحة بمدينـة تلا بحوالى 9 أطنان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر والإعدام الفورى.





كما تم الفحص وأخذ العينـات لـ 25 برميل يزن 200 كيلو جرام 5 أكنان طبقا للكشف الظاهرى غير صالح للاستخدام الآدامى مع انبعاث روائح كريهة، وتغيير فى الخواص الطبيعة للأسماك، إضافة إلى تدنى مستوى النظافة العامة وتم ضبط 4 أطنان تحت التصنيع.





وتحررت المحاضر لمصنع الأسماك المملحة للمزاولة بدون ترخيص وعدم مطابقة الاشتراطات الصحية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين وحيازة بضاعة مجهولة المصدر عبارة عن ملح طعام بكمية 8 أطنان وأسماك مجهولة المصدر بإجمالى 30 كرتونة سمك تزن 22 كيلو قدرت بحولى 660 كيلو مجهولة المصدر ومخالفتة للغش التجارى.





كما شملت الجولات المفاجئة على الأسواق محلات للجزارة وتبين سلامة المعروض وتوافر الاشتراطات الصحية .



