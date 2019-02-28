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ضبط 15 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

الخميس، 28 فبراير 2019 10:19 ص
ضبط 15 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية موسعة، لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كل الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 15 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارة تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص، و3 دراجات بدون لوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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