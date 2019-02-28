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ضبط صاحبة مخبز لاستيلائها على 31 طن دقيق مدعم وبيعه فى السوق السوداء

الخميس، 28 فبراير 2019 12:15 م
ضبط صاحبة مخبز لاستيلائها على 31 طن دقيق مدعم وبيعه فى السوق السوداء حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الاسواق وضبط المخالفين، بالتعاون مع مديرية التموين.
 
وأسفرت تلك الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط " م. س.ا " 44 سنة صاحبة مخبز بمدينة ايتاى البارود، لقيامها بالإستيلاء على حصة الدقيق المدعم، وبمراجعة الفواتير تبين استيلائها وتصرفها فى كمية 31.650 طن دقيق بلدى مدعم .
 
كما تم ضبط، "و .ع. ج" 39 سنة، صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بمركز بدر، لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى، حيث تم ضبط 2.500طن أسمده زراعيه مدعمه .
 
كما اسفرت الحملة، عن ضبط "ب. ا . م" 44 سنة، صاحب محل لبيع المبيدات الزراعيه، كائن مدينة كوم حماده لحيازته وعرضه للبيع أقراص مبيدات حشريه مجهولة المصدر، و تم ضبط  960 قرص مبيد حشرى لتبخير القمح ، وضبط  "م. ا. ا" 44 سنة، صاحب محل مواد غذائية بمدينة بدر، لحيازة وعرضه للبيع زيت طعام مجهول المصدر وبدون فواتير داله على مصدره، حيث تم ضبط كمية 3 طن زيت طعام .
 
 

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