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ضاحى خلفان والجار الله يهاجمان الإخوان: أشباه ثوار وإرهابيين

الخميس، 28 فبراير 2019 02:07 م
ضاحى خلفان والجار الله يهاجمان الإخوان: أشباه ثوار وإرهابيين الكاتب الكويتى أحمد الجار الله
كتبت ريهام عبد الله
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أكد الفريق ضاحى خلفان تميم، رئيس شرطة دبى السابق، أن الإخوان لم يكونوا ثوار، ووصفهم بـ"أشباه الثوار"، مشددا على أنهم قفزوا على أكتاف غيرهم، من أجل الوصول لكرسى الحكم.

وقال ضاحى "الإخوان لم يكونوا ثوارا ولكن كانوا أشباه ثوار قفزوا على أكتاف غيرهم واستنجدوا حتى باليهود من أجل أن يجلسوا على كرسى الحكم فخاب مسعاهم".

وتابع "كلما تمعنت فى حركة الإخوان أكثر فأكثر وجدتها أكثر من سخيفة".

 

ضاحى خلفان
ضاحى خلفان

 

فيما أشاد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، بإعلان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الإخوان المسلمين، بـ"دواعش العصر"، مشيرا إلى أنهم دمروا العالمين العربى والإسلامى.

وقال الجار الله :" شيخ الأزهر الطيب بإعلانه أن الاخوان المسلمين هم دواعش العصر، أى أنهم تجمعات إرهابية وأنهم أحزاب إرهابية، الآن حصص الحق لقد دمروا عالمنا العربى، والإسلامى وشوهوا سمعة عقيدتنا السمحة".

الجار الله
الجار الله

 


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الجا ر الله

اليوم السابع بلس

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