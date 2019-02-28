صور ..محافظ قنا يشهد انهاء خصومة ثأرية بين عائلتى آل عثمان وآل أبوزيد

قنا - وائل محمد

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، مراسم صلح القودة لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي آل عثمان وآل أبوزيد بقرية الهيشة بنجع حمادي، كما شهدت مراسم الصلح، حضور اللواء خالد خلف الله، بالإضافة الي حضور العديد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وكبار العائلات والقبائل، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد كبير من أبناء العائلتين.

وفى كلمته، دعا الهجان جموع الحاضرين إلى التحلي بتعاليم الدين الإسلامي السمحة، وإتباع سنة ومنهج رسولنا الكريم صلى لله عليه وسلم في نبذ العنف والتعصب وقبول الأخر، ومن ثم التعايش معا في سلم داعيا الله أن يبارك هذا الصلح، وأن يهدى جميع المتخاصمين، وأن يعم الأمن والسلام والرخاء علي كافة ربوع مصرنا الحبيبة.

وقدم محافظ قنا، شكره إلى أبناء العائلتين لنبذهم الخلافات ، كما توجه بالشكر الي القيادات الامنية بمديرية امن قنا، واعضاء لجنة المصالحات، على جهودهم فى إنهاء كافة الخصومات بالمحافظة، لينعم الجميع بنعمتي الأمن والأمان، مؤكدا أن الخصومات تعد معوق رئيسي لعملية التنمية، لذا تولي المحافظة اهتماما كبيرا لملف المصالحات، لافتا ان هذا الصلح يعد الصلح 105 في سلسلة المصالحات التي بدأتها المحافظة، والمصالحة الثالثة التي تنهيها محافظة قنا خلال اسبوع.

فيما أكد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، على أهمية دور كبار العائلات فى القرى والمدن فى إنهاء الخلافات فى مهدها، مؤكدا علي ضرورة أن يتحلي الجميع بروح التسامح و التعقل وحل الخلافات بالطرق القانونية، مؤكدا علي دور جامعة جنوب الوادى فى عقد العديد من اللقاءات والندوات لتوعية الطلاب بخطورة مشكلات الثأر، وأن يكون لهم دور داخل مجتمعاتهم بنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف .

من جانبه، أعرب اللواء مجدى القاضى، عن شكره وتقديره لأبناء العائلتين، مؤكدا التزام مديرية الأمن بتنفيذ سياسة وزارة الداخلية التي تهدف إلى القضاء على عادة الثأر والخصومات خاصة في صعيد مصر، مؤكدا حرص مديرية الأمن على التعاون مع محافظة قنا، وأجهزتها التنفيذية، ولجان المصالحات لدعم مبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة حفاظا على دماء أبنائنا، موجها الدعوة لجميع العائلات المتخاصمة بأن تحذو حذو العائلتين .