صور..الداخلية توزع بطاطين وملابس مجانية على المواطنين وتعالج المرضى

كتب محمود عبد الراضي

وزع رجال الشرطة عدد من المساعدات العينية عبارة عن "بطاطين، وملابس" بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية في أبو حمص بالبحيرة، من خلال تفعيل مبادرة " كلنا واحد"، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها تفعيل أوجه التواصل المجتمعى، والمشاركة الفعالة فى كافة المبادرات التى من شأنها دعم وتأكيد الترابط مع كافة فئات المجمتع.

ومن ناحية أخرى، واستمراراً لمبادرة " كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر إحتياجاً وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وجه قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط قافلة طبية ضمت كافة التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار يومين، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على 839 من أهالى قرى دائرة مركز شرطة الفتح، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان .

وفى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المُقدمة لنزلاء السجون والمحتجزين بالمراكز والأقسام من خلال توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون والمحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية بمختلف مديريات الأمن ، قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية إلى (منطقة سجون برج العرب) لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء ، من ضعاف السمع ، وذلك لإعداد سماعات أذن طبية لهم .

وعلى جانب آخر، مرت لجنة من قطاعات "حقوق الإنسان – الخدمات الطبية – المؤسسات " بوزارة الداخلية على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق (مديرية أمن القليوبية) للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الاحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وتوفير التهوية المناسبة وحسن معاملة المحتجزين، كما تم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية توجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على (المحتجزين بنطاق أقسام المديرية) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها تفعيل أوجه التواصل المجتمعى، والمشاركة الفعالة فى كافة المبادرات التى من شأنها دعم وتأكيد الترابط مع كافة فئات المجمتع، وكذا مواصلة المرورات للتأكيد على تقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

جانب من المساعدات



فحص المرضى



قوافل طبية