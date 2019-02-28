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صور.. احتجاجات فى الأرجنتين ضد التدخل الأمريكى بشئون فنزويلا

الخميس، 28 فبراير 2019 02:07 ص
صور.. احتجاجات فى الأرجنتين ضد التدخل الأمريكى بشئون فنزويلا احتجاجات فى الأرجنتين
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تظاهر المئات أمام السفارة الأمريكية فى العاصمة الأرجنتينية بيونس آريس، ضد التدخل الأمريكى فى شئون فنزويلا الداخلية إثر الأزمة السياسية فى البلاد، حيث تعاطف مئات المواطنون فى الأرجنيتن مع الرئيس الفنزويلى بعد الضغط الأمريكى والأوروبى عليه للتنازل عن المنصب، وأحرق المتظاهرون الأعلام الأمريكية أثناء الاحتجاجات.

وفى ضوء فشل جولات سابقة من الحوار، بما فى ذلك محاولة قادها الفاتيكان، يبدى المعارضون شكوكا لاعتقادهم بأن مادورو يستغل ذلك لإخماد الاحتجاجات وكسب الوقت، وقال البابا إنه يجب اعتبار أى وساطة رسمية الخطوة الأخيرة فى الجهود الدبلوماسية، وأضاف أن يجب قيام الفاتيكان وأعضاء المجتمع الدولى الآخرين باتخاذ بعض الخطوات المبدئية.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية على خلفية تنصيب رئيس البرلمان وزعيم المعارضة نفسه رئيسا للبلاد معتمدا على الدعم الأمريكى والأوروبى رغم فوز مادورو فى الانتخابات الرئاسية الآخيرة.

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