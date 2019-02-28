صلاة الغائب فى جامعة القاهرة و "الأمريكية" على أرواح شهداء القطار

وائل ربيعى

أمً الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات الجامعة المختلفة، بصلاة غائب على أرواح شهداء حادث القطار اليوم الخميس بعد صلاة العصر مباشرة.

وأدى رئيس جامعة القاهرة والطلاب صلاة الغائب بمسجد الجامعة بحرم كلية التجارة قائلا: "اللهم اكفنا فواجع الأقدار ومر القضاء وأحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه".

ومن ناحية أخرى أدى عدد من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، صلاة الغائب على أرواح شهداء مصر فى حادث القطار، الذى شهدته محطة مصر أمس الأربعاء.

وتجمع الطلاب بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة؛ لأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء القطار داعين الله أن يتقبلهم بقبول حسن وأن يحفظ مصر وأهلها.



