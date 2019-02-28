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صحف سعودية تكشف إلقاء القبض على "متحرش" بالرياض.. فيديو

الخميس، 28 فبراير 2019 12:07 ص
صحف سعودية تكشف إلقاء القبض على "متحرش" بالرياض.. فيديو تحرش
كتب هيثم سلامة
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كشفت صحف سعودية القاء القبض على  الشخص الذى ظهر فى مقطع "فيديو" متداول عبر تويتر، أثناء تحرشه بامرأة داخل أحد المطاعم بمنطقة الرياض. 

وأضافت، وفقا لتصريحات المتحدة باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجرى، أنه تم كشف هوية الشخص والقبض عليه، والذى ظهر فى مقاطع الفيديو المتداولة ، حيث  قام بالتحرش الجسدى بامرأة بأحد مطاعم الرياض، مشيرة أنه مواطن فى العقد الثالث من العمر.

وأكدت شرطة الرياض، أن وزارة الداخلية تحرص على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم على كل من يحاول الإخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس، وسيتم التعامل بكل حزم وصرامة.

جريدة عكاظ
جريدة عكاظ

 

 

 


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