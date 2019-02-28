شاهد بـ"اقتحام الحدود": مرسى أنكر سماع طلقات لمساعدة المتهمين على الإفلات

كتب إيهاب المهندس

قال اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة ، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بطره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إن محمد مرسى أنكر فى اتصاله بقناة الجزيرة عقب اقتحام السجون سماعه لأى أصوات طلقات نارية لإبعاد الملاحة القضائية للمتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

فى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ونادت المحكمة على الشاهد اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث، وأكد أن العناصر التى اقتحمت الحدود اقتحمت 160 قسم شرطة، واقتحموا سجون المرج، أبو زعبل، ودادى النطرون، والإخوانى مصطفى حجاج وفر اللوادر للعناصر التى اقتحمت السجون لعمل فتحات فى أسوار السجون.

ونوه الشاهد إلى أن بعض الشهود سمعوا صوت الطلقات النارية أثناء اقتحام السجون من على مسافة 4 كيلو متر، والمتهم محمد مرسى قال أنه لم يسمع صوت طلقات وانه لم يشاهد قتلى خلال اتصاله بقناة الجزيرة فى محاولة لمساعدة المتهمين من الملاحقة القضائية.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".