شاهد.. بطل حادث قطار محطة مصر: "محدش يشوف اللى حصل ويقف مكتوف الأيدى"

كتب أيمن رمضان

كشف محمد عبد الرحمن، بائع سوبر ماركت بالشركة الوطنية لعربات النوم، كواليس مريعة عن حادث قطار محطة مصر، الذى وقع صباح الأربعاء وراح ضحيته 20 شخصاً و43 مصاباً، موضحاً أن الملابس على أجساد من طالتهم النار تآكلت تماماً حتى أصبحوا عرايا.

وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، قائلاً: "حريم وأطفال بتجرى وهى مولعة ومفيش هدوم على أجسادهم.. وقمت بالمساعدة فى إنقاذ الموقف بإحضار بطانية لإنقاذ من طالتهم النيران.. والحمد الله اللى ربنا قدره يعمل حاجة عملها.. وبعدين أى حد ميقدرش يشوف اللى حصل ويقف مكتوف الأيدى".

ولفت البطل المصرى، إلى أن ما حدث اليوم بالمحطة كان أشبه بالجحيم الذى لا نتمنى أن يتكرر، لافتاً إلى أنه فقد بعض أصدقائه ممن يعملون معه فى المحطة، فبعضهم وجدوا جثتهم فى المستشفيات، وهناك آخر مفقود تماماً، وتابع: "لم نكن نتوقع أن يدخل الجرار بهذه السرعة مطلقاً ويحدث ما حدث".