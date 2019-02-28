سقوط شجرة عملاقة على سيارة نقل بطريق (طنطا –اسكندرية) بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شهد طريق طنطا – اسكندريه الزراعي أمام قرية شبرا النملة مركز طنطا بمحافظة الغربية، سقوط شجرة عملاقة على سيارة نقل بسبب شدة الرياح، وأحدثت تلفيات بالسيارة، دون وقوع إصابات، وتسبب الحادث فى تعطيل حركة المرور.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، بسقوط شجرة عملاقة على سيارة نقل بطريق طنطا – اسكندريه الزراعي امام قرية شبرا النملة، انتقلت شرطة المرور لمكان الحادث، وقام رجال المرور بتنظيم حركة السيارات بعد تكدسها على الطريق.