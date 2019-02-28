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سفر وعودة 1518 مصريا وليبيا و 366 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الخميس، 28 فبراير 2019 05:27 م
سفر وعودة 1518 مصريا وليبيا و 366 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم البرى
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1518 مصريا وليبيا و 366 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
تلقى اللواء هشام نصر ، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1286 إلى الجانب الليبي، بينهم  279مصريا و1007 ليبيين، كما تم إنهاء إجراءات وصول 232 بينهم 216 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 16 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
 
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  210 شاحنات محملة بالبضائع وعودة 156 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
 
 

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