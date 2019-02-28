زعيم كوريا الشمالية يقوم بزيارة رسمية لفيتنام غدا

رويترز

أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيقوم بزيارة رسمية لفيتنام تبدأ غدا الجمعة وتستمر يومين وذلك فى بيان صدر بعد وقت قصير من ختام ثانى اجتماع بين كيم والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى هانوى دون التوصل لاتفاق.

وقال ترامب اليوم الخميس إنه امتنع عن إبرام اتفاق فى اجتماعه مع كيم فى العاصمة الفيتنامية بعدما رفض مطلب كوريا الشمالية برفع العقوبات المفروضة عليها. وغادر ترامب هانوى فى وقت لاحق عائدا إلى واشنطن بينما ظل كيم فى فيتنام فى زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكشفت نسخة من جدول زيارة كيم اطلعت عليها رويترز أن زعيم كوريا الشمالية سيلتقى مع الرئيس نجوين فو ترونج الذى يشغل أيضا منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم. ومن المقرر أن يحضر كيم مأدبة رسمية فى مركز للمؤتمرات بوسط هانوى فى المساء.

وسيضع يوم السبت إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ومؤسس فيتنام هو تشى منه كما سيجتمع مع رئيس الوزراء نجوين شوان فوك قبل أن يغادر البلاد فى المساء. وصل كيم إلى فيتنام يوم الثلاثاء قادما بالقطار من كوريا الشمالية.

وذكرت وسائل إعلام أنه من المقرر أن يغادر قطاره محطة دونج دانج الحدودية فى فيتنام في الساعة 0630 (1130 بتوقيت جرينتش) يوم السبت.