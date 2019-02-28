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"زراعة البرلمان" تطالب بتشكيل لجنة من 3 وزارات لتسعير المحاصيل

الخميس، 28 فبراير 2019 12:06 ص
"زراعة البرلمان" تطالب بتشكيل لجنة من 3 وزارات لتسعير المحاصيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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طالب النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من وزارت الزراعة، التموين، والتجارة والصناعة، يكون منوطًا بها وضع أسعار استرشادية لتوريد المحاصيل الزراعية.

 

وأوضح يوسف، لـ"اليوم السابع"، أن هذه اللجنة تقوم بحساب التكلفة الفعلية للمحاصيل الزراعية مع مراعاة زيادة أسعار المستلزمات الزراعية ومدخلات الزراعة على أن يتم وضع هامش ربح للفلاح وللشركات المصنعة، فيما يخص شركات قصب السكر ويتم مراعاة الموازنة العامة للدولة وعدم تحريك المنتج النهائى فى الأسواق نتيجة هذه الزيادة على أن يتم عرض الأسعار الجديدة وأثارها على المنتج حتى لا تكون حجة لبعض التجار لرفع الأسعار.

 

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هناك أزمة تتردد كل عام تتمثل فى أسعار توريد المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية، ولهذا لابد من وضع أطر للتعامل مع هذه المشكلة حتى لا يتم مناقشتها كل عام بالتزامن مع بدء توريد المحصول.


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