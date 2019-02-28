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ربة منزل تتهم زوجها "عرفيا" بوضع السم لها بالشاى بالفيوم

الخميس، 28 فبراير 2019 04:59 م
ربة منزل تتهم زوجها "عرفيا" بوضع السم لها بالشاى بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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اتهمت ربة منزل، من بندر سنورس، بمحافظة الفيوم، زوجها "عرفيا"، بوضع قرص تسوس القمح السام لها داخل كوب شاي أثناء وجودها بمنزله، بسبب خلافات زوجية بينهما.
 
وكان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من مستشفى سنورس المركزي، بوصول المواطنة "ع.ر.ع" (28 سنة-ربة منزل)، ومقيمة ببندر سنورس، مصابة بحالة إعياء شديدة، إدعاء تناول مادة سامة.
 
وانتقلت مباحث المركز إلى المستشفى، واتهمت المصابة، زوجها عرفيا "م.س.غ" (36 سنة- عامل)، ومقيم بإحدى قرى مركز طامية، بوضع قرص مكافحة تسوس القمح لها داخل كوب شاي أثناء وجودها بمنزله لوجود خلافات زوجية بينهما ورغبتها في إنهاء العلاقة الزوجية بينهما.
 
وتم ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه من اتهام، وأرجع سبب اتهامها له بذلك، لوجود خلافات زوجية بينهما.
 
وتحرر محضر بالواقعة، رقم 511 لسنة 2019م إداري مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة وملابساتها.
 
 
 

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