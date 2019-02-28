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الخميس، 28 فبراير 2019 08:03 ص
خالد صلاح
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رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ينعى شهداء حادث محطة مصر

الخميس، 28 فبراير 2019 07:29 ص
رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ينعى شهداء حادث محطة مصر حريق محطة مصر
أ ش أ
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نعى اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والقيادات والعاملين بالهيئة، ببالغ الحزن و الأسى ضحايا حريق قطار محطة مصر بالقاهرة الذى أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وتوجه صالح، بخالص العزاء لأهالى وأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ مصر وأهلها من كل سوء.

كما نعت هيئة مكتب حزب مستقبل وطن فى شمال سيناء برئاسة سليمان العكش أمين عام الحزب ضحايا حادث القطار.

وتقدم الحزب، فى بيان باسم الأمين العام وأمين التنظيم وأمين أمانة العمل الجماهيرى والأمانات النوعية وأمناء الأقسام وجميع أعضاء هيئة المكتب، بخالص العزاء لأسر شهداء الوطن، والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين .

 

 


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