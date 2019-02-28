رئيس هيئة التأمين الصحى تتفقد المستشفيات المحولة للهيئة بإسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، زيارة للدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى بالوزارة، برفقة وفد من وزارة الصحة وأعضاء البرلمان بمدينة إسنا وقيادات مديرية الصحة بالأقصر، وذلك لمتابعة العمل فى تجهيز عيادة فى مستشفى أرمنت والبدء فى إنشاء مستشفى الدير للتأمين الصحى ومستشفى الأقصر العام.

ورافق رئيسة هيئة التأمين الصحى خلال الجولة كل من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والنائب خالد مجاهد عضو البرلمان عن مدينة إسنا، والدكتور محمود عبد الوهاب مدير فرع التأمين الصحى بالأقصر، والدكتور زكريا الحداد مدير إدارة إسنا الصحية، والدكتور حاتم راشد بالتأمين الصحي.

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى خلال زيارتها لمحافظة الأقصر، أنه بناءاً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بعد الزيارة الأسبوع الماضي، تم الحصول على عقد تشغيل لمستشفى الدير بإسنا لكى تكون عيادة شاملة ومستشفى لجراحات اليوم الواحد لاهالى إسنا لبعد المسافات فى الصعيد، ويجرى العمل فى تشغيلها رسمياً خلال شهرين، أما فى مستشفى أرمنت تم الحصول على عيادة شاملة داخلها لخدمة اهالى المدينة، وفى عيادة الأقصر الشاملة تم توفير خدمات جديدة بالكشف المبكر لسرطان الثدي، ومركز حقن لمرض التسرب المتعدد.

وأكدت الدكتورة سهير عبد الحميد لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة والهيئة ستقدم خدماتها بكل جدية لكافة المواطنين، حيث أن عدد العيادات المجهزه للتأمين الصحى بالمحافظة تبلغ 43 عيادة على مستوى الأقصر، كما يوجد 27 عيادة معتمده لعيادة التامين الصحي.

أما النائب خالد مجاهد عضو البرلمان عن مدينة إسنا، فقد صرح بأنه طلب من الوزيرة خلال زيارتها الأسبوع الماضى بتجهيز مستشفى الدير لتكون مستشفى تأمين صحي، والتى وافقت على الفور على المقترح وحالياً زارتها رئيس هيئة التأمين الصحى لبحث تشطيبها وفتحها خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أنها ستضم الطوارئ والاستقبال وتخدم كافة اهالى إسنا فى مبنى مهمل له عدة سنوات يساهم فى تشغيل عدد من اهالى إسنا فور تشغيله.

وأضاف النائب خالد مجاهد لـ"اليوم السابع"، أن مستشفى الدير للتأمين الصحى بإسنا، من المقرر أن تكون بقوة 20 سرير وعيادات خارجية، وذلك بعد تكليف الوزيرة للدكتورة سهير عبدالحميد رئيس هيئة التأمين الصحى بالوزارة، بزيارة مستشفى الدير للمعاينة على أرض الواقع وإتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحًا أنه حصل أيضًا على الموافقة من الانتاج الحربى بانشاء معهد فنى صحى بموقع المبنى المتوقف بالمستشفى بعد المعاينة من شركه الإنتاج الحربي.