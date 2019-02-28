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رئيس النقض يوجه باستخدام الوسائط التكنولوجية بالمحكمة لسرعة الفصل فى الطعون

الخميس، 28 فبراير 2019 12:21 م
رئيس النقض يوجه باستخدام الوسائط التكنولوجية بالمحكمة لسرعة الفصل فى الطعون رئيس محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر
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وجه المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى مركز معلومات المحكمة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لسرعة الفصل فى الطعون، لتعلن المحكمة عن إطلاق دائرة اليوم الواحد الإلكترونية.

وقال بيان صادر عن المحكمة اليوم، انه إعمالا لما قررته المادة 97 من الدستور من أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا" ، وتيسيراً على المتقاضي بلوغ العدل بسرعة استقرار المراكز القانونية الذي هو هدف كل نظام قضائي، وانطلاقاً من واجب المحكمة العليا فى البلاد تجاه الوطن، فقد وجه رئيس المحكمة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لسرعة الفصل فى الطعون.

وتابع البيان، وارتكازاً على ذلك - وفى إطار اتجاه الدولة إلى مواكبة الأنظمة العالمية المتقدمة وتحقيق مناخ استثمارى جيد وانطلاقاً من استراتيجية التطوير الشامل وإعادة الهيكلة التي انتهجتها محكمة النقض لتحديث العمل ومواكبة التطور التكنولوجي واستكمال سد الفجوة التي تكونت على مر العقود بين جناحي العدالة والمتقاضين وتوفير وسائل بديلة من النواحي الإدارية والتكنولوجية تُيسر على المحامين وتكفل للمتقاضين -وبطريقة كريمة - حق التقاضي والذي من شأنه الرقى بالعمل فنبلغ أقصى درجات حسن سير العدالة وأضحى إنشاء "دائرة اليوم الواحد النوعية" من الاحتياجات الأساسية للارتقاء بمستوى العمل القضائي والإداري بالمحكمة واختصار الدورة المستندية والقضاء نهائياً على مشكلة تراكم الطعون وتيسير الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال المحمولة وعبر الإنترنت وباستخدام النظم التكنولوجية الحديثة ومنها إدارة الجلسات إلكترونياً ورول الجلسة الإلكتروني ومحاضر الجلسة الإلكترونية وتبادل المستندات والمذكرات إلكترونياً ورسائل المحمول والبريد الإلكتروني والخط المختصر رقم 19681

 

 


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محكمة النقض

الفصل فى الطعون

التكنولوجيا

تراكم الطعون

المستشار مجدى أبو العلا




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