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رئيس السكة الحديد لوفد "النواب": الحادث بسبب خطأ فردى من السائق

الخميس، 28 فبراير 2019 03:03 م
رئيس السكة الحديد لوفد "النواب": الحادث بسبب خطأ فردى من السائق حريق محطة مصر
كتب رضا حبيشى
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أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد لوفد مجلس النواب الذى توجه لتقصى الحقائق حول أسباب حادث حريق محطة مصر أن الحادث وقع بسبب خطأ فردى من سائق الجرار رقم 2302 وتركه الجرار يتحرك بدون وجوده.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لوفد مجلس النواب أن هناك تحقيقات تجرى حاليا فى تفاصيل الحادث، لافتا إلى أن هذا الحادث نتيجة خطأ بشرى من السائق وليس نتيجة خطأ فنى من قبل الهيئة، وأن هناك لائحة تحدد تعليمات التشغيل، لكن هذا السائق لم يلتزم بها.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد أنه لم يتم إهمال تطوير المرفق وهناك مشروعات تطوير يجرى تنفيذها حاليا من أجل تحسين الخدمة، كما تم إجراء عدد من العقود النهائية لشراء عربات وجرارات لتحديث أسطول قطارات الهيئة، بجانب مشروع تحديث نظم الإشارات التى يجرى تنفيذها لتقليل الاعتماد على العنصر البشرى.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

يجب اقالته ومحاكمته

رئيس السكه الحديد عمل لنفسه شو اعلامى لزيارتين لورش الهيئة ودمتم المطلوب رئيس هيئة للسكه الحديد نشط ويكون يوميا بالورش والمحطات والمواقع ويس زيارتين وشو اعلامى وقتها كفانا اهمال من كبار قيادات الهيئة ويجب اقالتهم جميعا ومحاكمتهم بأغلظ العقوبات

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