دواوين الوزارات.. التضامن تعلن صرف 80 ألف جنيه لأسر الضحايا و 25 ألف للمصابين

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التضامن:
التضامن تعلن أسعار حج الجمعيات الأهلية من 70 ألف إلى 105 آلاف جنيه
التضامن تعلن صرف 80 ألف جنيه لأسر الضحايا و 25 ألف للمصابين
وزارة التموين:
التموين: توفير 213 مليون دولار لشراء القمح المخصص للخبز المدعم
التموين تعلن التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية
وزارة التربية والتعليم:
التعليم تنتهى اليوم من استطلاع رأى طلاب الثانوية العامة حول الجدول المقترح
"التعليم" تؤكد: نتابع باستمرار تسليم المدارس الثانوى التابلت للطلاب
وزارة الصحة:
صور.. الصحة: حصر المصابين والمتوفين والإعلان عن حالتهم بالتفصيل بعد تدقيقها
فيديو.. وزيرة الصحة من معهد ناصر: 20 وفاة و40 مصابا حصيلة حريق محطة مصر
وزارة الزراعة:
"الزراعة" تضبط 8574 عبوة مبيدات محظور تداولها بالأسواق خلال أسبوعين
وزارة النقل:
وزير النقل يتقدم باستقالته بعد حاث قطار محطة مصر.. ورئيس الوزراء يقبلها
وزارة النقل تشكل لجنة لإعداد تقرير فنى عن حادث قطار محطة مصر
وزارة الأوقاف
وزير الأوقاف: 50 إماما وواعظة لمرافقة بعثة الحج لعام 1440هـ
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