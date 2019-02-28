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دواوين الوزارات.. التضامن تعلن صرف 80 ألف جنيه لأسر الضحايا و 25 ألف للمصابين

الخميس، 28 فبراير 2019 12:02 ص
دواوين الوزارات.. التضامن تعلن صرف 80 ألف جنيه لأسر الضحايا و 25 ألف للمصابين حريق محطة مصر
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

 

التضامن تعلن أسعار حج الجمعيات الأهلية من 70 ألف إلى 105 آلاف جنيه

http://www.youm7.com/4155689

التضامن تعلن صرف 80 ألف جنيه لأسر الضحايا و 25 ألف للمصابين

http://www.youm7.com/4155620

 

 

وزارة التموين:

 

التموين: توفير 213 مليون دولار لشراء القمح المخصص للخبز المدعم

http://www.youm7.com/4156224

التموين تعلن التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية

http://www.youm7.com/4155826

 

وزارة التربية والتعليم:

 

التعليم تنتهى اليوم من استطلاع رأى طلاب الثانوية العامة حول الجدول المقترح

http://www.youm7.com/4155259

"التعليم" تؤكد: نتابع باستمرار تسليم المدارس الثانوى التابلت للطلاب

http://www.youm7.com/4154708

 

 

 

 

وزارة الصحة:

 

صور.. الصحة: حصر المصابين والمتوفين والإعلان عن حالتهم بالتفصيل بعد تدقيقها

http://www.youm7.com/4155331

 

فيديو.. وزيرة الصحة من معهد ناصر: 20 وفاة و40 مصابا حصيلة حريق محطة مصر

http://www.youm7.com/4155601

 

 

وزارة الزراعة:

 

"الزراعة" تضبط 8574 عبوة مبيدات محظور تداولها بالأسواق خلال أسبوعين

http://www.youm7.com/4154696

 

 

وزارة النقل:

 

وزير النقل يتقدم باستقالته بعد حاث قطار محطة مصر.. ورئيس الوزراء يقبلها

http://www.youm7.com/4155804

 

وزارة النقل تشكل لجنة لإعداد تقرير فنى عن حادث قطار محطة مصر

http://www.youm7.com/4155399

 

 

 

وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف: 50 إماما وواعظة لمرافقة بعثة الحج لعام 1440هـ

http://www.youm7.com/4155196

 

 

 

 

 

 

 

 


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التموين

الزراعه

الصحه

النقل

القوى العامله

التضامن

دواوين الوزارات




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