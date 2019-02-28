خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

كتبت ريهام عبد الله

يجرى العمل على قدم وساق، فى العاصمة الإدارية الجديدة، لنقل الجهات الحكومية كافة لها، لتقليل الضغط على القاهرة الكبرى، إذ تسابق الشركات المسئولة عن التنفيذ الزمن، للانتهاء من منشآت العاصمة فى أقل وقت ممكن.

فيما قاربت الشركة المسئولة عن تنفيذ أكبر مبنى برلمان فى الشرق الأوسط، داخل العاصمة الإدارية الجديدة، من الانتهاء من الهيكل الخرسانى للمبنى الرئيسى، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.



رؤية مصر 2030

وكتب حساب "رؤية مصر 2030" عبر تويتر:"أيام قليلة وتنتهى الشركة المسئولة عن تنفيذ أكبر مبنى برلمان فى الشرق الأوسط داخل العاصمة الإدارية الجديدة، من الهيكل الخرسانى للمبنى الرئيسى، لتبدأ أعمال التشطيبات بمجرد الانتهاء من الأعمال الخرسانية".



البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة



رؤية مصر



مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية