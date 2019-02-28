حالة الطقس اليوم الخميس 28/2/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وتنشط الرياح على كافة الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد قد تصل إلى حد العاصفة أحيانا وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا مع ارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس، بحيث تُصبح أقل من معدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 7-8 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً "بغزارة" بمشيئة الله في شمال ووسط البلاد، حيث تعبر البلاد تدريجياً جبهة هوائية باردة فعّالة، وتمتد الأمطار المنتظمة تباعاً إلى المنطقة الجنوبية، وتترافق هذه الأمطار مع تساقُط زخات من البَرَد وحدوث العواصف الرعدية، ومع ساعات بعد العصر و المساء تمتد الأمطار لتشمل كافة مناطق المملكة، وتتساقط "الأمطار المخلوطة بالثلوج" في أغلب المرتفعات الجبلية العالية، كما ويبدأ تساقط الثلوج صباحاً على مرتفعات الطفيلة والشراه العالية، و تكون الرياح غربية نشطة السرعة في أغلب الأوقات، إلا أنها تكون شديدة السرعة في المناطق الصحراوية في جنوب و شرق المملكة مُسببة عواصف رملية.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: تستمر درجات الحرارة بالانخفاض في أغلب المناطق، و يتحول الطقس ليُصبح ما بين بارد إلى شديد البرودة، و غائم و ماطر بمشيئة الله في مناطق واسعة من المملكة، و تكون مُترافقة مع تساقط لزخات من البَرَد و حدوث الرعد أحياناً.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، مع تساقط الأمطار الغزيرة والمصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، كما يحتمل تساقط زخات خفيفة من الثلج غير المتراكم غالبا فوق بعض القمم العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.