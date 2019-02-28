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جهاز تنمية المشروعات يستقبل وفدا من البرنامج الأمم المتحدة الانمائى

الخميس، 28 فبراير 2019 01:01 م
جهاز تنمية المشروعات يستقبل وفدا من البرنامج الأمم المتحدة الانمائى نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتب- إسلام سعيد
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فى اطار الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، استقبلت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، وفدا من برنامج الأمم المتحدة وممثلى المجلس القومى للمرأة، وذلك فى اطار بدء اجراءات الحصول على"ختم المساواة بين الجنسين فى المؤسسات العامة" وهى الشهادة الدولية التى يقدمها برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة للمؤسسات التى تطبق معايير المساواة للمرة الأولى فى مصر والمنطقة العربية.
 
وأكدت نيفين جامع، خلال اجتماعها بالوفد على اهتمام الجهاز بالمرأة، والعمل على تنمية قدراتها ومهاراتها القيادية والإدارية، ومساعدتها فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى من خلال إنشاء وحدة متخصصة بقضايا النوع الاجتماعى وتمكين المرأة.
 
كما ألقت الضوء على الخدمات التى يقدمها الجهاز لتمكين المرأة ومنها توفير الخدمات غير المالية (تدريب، تسويق، ادارة اعمال) فضلا عن الخدمات المالية، مضيفة" أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى مولها الجهاز للمرأة بلغت  49% من إجمالى عدد المشروعات الممولة خلال عام 2018 هذا بالإضافة إلى برامج التدريب للتمكين الاقتصادى والتدريب على حرف مصرية تقليدية وتراثية فى بعض محافظات مصر.
 
وأضافت أن الجهاز، سيقوم بتنفيذ استراتيجية طموحة تهدف الى زيادة استفادة المرأة من مختلف الانشطة التنموية التى يقوم بها الجهاز من خلال تقديم التدريب اللازم للسيدات وتمويل مشروعاتهن الصغيرة والمتناهية فى الصغر فى كافة المحافظات.
 
 وجدير بالذكر أن فريق التقييم يتألف من 2 من الخبراء من المركز الإقليمى للبرنامج الإنمائي، وعضوين فى فريق النوع الاجتماعى التابع للبرنامج الإنمائى من المقر الرئيسى للمساواة بين الجنسين. كما يتضمن فريق التقييم الموسع عضو او اثنان من المكتب الإقليمى للبرنامج الانمائى للأمم المتحدة بالإضافة الى عضوتين من المجلس القومى للمرأة.
 
وتجدر الإشارة إلى ان تقييم المساواة بين الجنسين هو أداة تحدد معايير واضحة لإدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فى الإدارة العامة، استنادا إلى الالتزامات والمتطلبات العالمية بموجب المعاهدات الدولية، بما يساهم فى وضع خطط ملموسة لإصلاح الإدارة العامة من أجل تنفيذ سياسات تراعى الفوارق بين الجنسين من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة
 
وستقوم البعثة خلال فترة وجودها بمصر بعملية التقييم لأداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر بناء على 6 معايير هى الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، القدرات، الكفاءات، البيئة الداخلية المواتية، الشراكات، التحالفات، آليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، وأثر السياسات المتبعة، وذلك من خلال ثلاثة محاور هي:بيانات ومعلومات من المصادر الثانوية والأساسية داخل المنظمة وخارجها، وكذلك جمع البيانات الثانوية من التقارير الداخلية وما فيها من معلومات مباشرة تجمع من خلال اجتماعات ومقابلات فردية مع القطاعات والادارات الفاعلة فى الجهاز، وأخيرا من الحلقات النقاشية مع مجموعات من الموظفين بالجهاز واستقراءات لأبداء الرأى للموظفين والشركاء، بالإضافة الى ممثلين لجهات مدنية وأعضاء آخرين فى المجتمع المدنى الوطني.
 
وبحسب بيان جهاز المشروعات، فإنه من المقرر فى نهاية فترة أعمال التقييم عقد اجتماع ختامى بين كل من  نيفين جامع ومايا مرسى رئيس المجاس القومى للمرأة وراندة أبو الحسن -الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى فى مصر- لعرض نتائج فريق العمل والتوصيات الرئيسية المقدمة.
 
 

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