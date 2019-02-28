توقف حركة الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة اليوم الخميس، حالة من الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية مع هطول أمطار كثيفة على معظم المدن والمراكز.

وأدى سوء حالة الطقس إلى توقف حركة الصيد والملاحة نظرا لارتفاع الأمواج بشكل كبير وإغلاق بوغاز رشيد وميناء المعدية بمركز إدكو.

فيما كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية من جهودها لمواجهة أثار سوء الحالة الجوية وشنت حملات مكثفة على المعديات النيلية لمواجهة مخالفات شروط الترخيص ومنع قيام الرحلات البحرية مع استمرار سوء الحالة الجوية.

كما تم تشكيل غرفة عمليات بالوحدات المحلية لمتابعة أى أحداث طارئة بالتعاون مع مديرية الرى والحماية المدنية.