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تنزانيا تعلق عمل صحيفة "ذا سيتزن" أسبوعا لنشرها معلومات كاذبة

الخميس، 28 فبراير 2019 01:24 م
تنزانيا تعلق عمل صحيفة "ذا سيتزن" أسبوعا لنشرها معلومات كاذبة رئيس تنزانيا جون ماجوفولى
دار السلام (أ ش أ)
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قررت السلطات فى تنزانيا تعليق نشر صحيفة "المواطن" ( ذا سيتزن) على الورق والإنترنت، وذلك لمدة سبعة أيام، إثر اتهامها بنقل معلومات كاذبة عن تخفيض قيمة الشلن التنزانى.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس، أن جريدة "المواطن" تعتبر جزءا من مجموعة "موانانشى للاتصالات المحدودة"، موضحا أنها تعتبر علامة مرجعية فى المشهد الإعلامى التنزانى.

ومن جانبها، قالت الهيئة المسؤولة عن تسجيل وسائل الإعلام -فى رسالة إلى مجموعة موانانشى- "إن فى هذه المقالة، قامت بنشر معلومات خاطئة، ومضللة بشكل متعمد، لجعل الرأى التنزانى يعتقد أن الشلن التنزانى قد انخفض على مدار السنوات الثلاث الماضية، كما اتهمت الهيئة الصحيفة بأنها انتهكت اللوائح، والمبادئ المالية التى بموجبها يورد البنك المركزى قيمة العملة التنزانية"، مضيفة أن الجريدة دعت -من خلال مقال نشر فى 23 فبراير الجارى- قراءها إلى مراقبة سقوط الشلن عن كثب.

يذكر أن القانون الإحصائى فى تنزانيا لسنة 2017 يحظر تحت وطأة الغرامة أو السجن نشر أى معلومات إحصائية مختلفة عن الأرقام الرسمية.

 


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