تغيير مسار 33 رحلة جوية روسية بسبب النزاع بين الهند وباكستان

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أعلنت وزارة النقل الروسية ، اليوم الخميس ، عن تغيير مسار 33 رحلة جوية لخمس شركات طيران روسية بسبب النزاع بين الهند وباكستان.

وقال نائب وزير النقل الروسى الكسندر يورتشيك ، خلال تصريحات له أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "اليوم 33 رحلة روسية تابعة لخمس شركات طيران عليها التحليق وفق مسارات محددة، وقد أقلعت 29 رحلة جوية و4 أخرى ستقلع بحلول نهاية اليوم".

وأعلن الجيش الباكستانى ، صباح يوم أمس ، عن إسقاط مقاتلتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستانى واحدة منهما سقطت داخل إقليم آزاد كشمير، والأخرى "داخل الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير"، مشيرا إلى أسر طيار هندي.