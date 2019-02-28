video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تغيير مسار 33 رحلة جوية روسية بسبب النزاع بين الهند وباكستان

الخميس، 28 فبراير 2019 08:52 م
تغيير مسار 33 رحلة جوية روسية بسبب النزاع بين الهند وباكستان طائرة روسية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة النقل الروسية ، اليوم الخميس ، عن تغيير مسار 33 رحلة جوية لخمس شركات طيران روسية بسبب النزاع بين الهند وباكستان.
وقال نائب وزير النقل الروسى الكسندر يورتشيك ، خلال تصريحات له أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "اليوم 33 رحلة روسية تابعة لخمس شركات طيران عليها التحليق وفق مسارات محددة، وقد أقلعت 29 رحلة جوية و4 أخرى ستقلع بحلول نهاية اليوم".
وأعلن الجيش الباكستانى ، صباح يوم أمس ، عن إسقاط مقاتلتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستانى واحدة منهما سقطت داخل إقليم آزاد كشمير، والأخرى "داخل الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير"، مشيرا إلى أسر طيار هندي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين يأمل فى تسوية الأزمة بين الهند وباكستان بأسرع وقت

باكستان تعلن تسلمها ملف هجوم "بولواما" من الهند

الهند تعبر عن سعادتها لقرار باكستان الإفراج عن طيار أسير

الهند

باكستان

الهند وباكستان

كشمير

نزاع كشمير

نزاع الهند وباكستان

الصراع الهندي الباكستاني




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة